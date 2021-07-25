2021 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçları ile hangi liseye gideceğimi nereden öğrenebilirim?

2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek.
TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli olmadı. 26 Temmuz Pazartesi gün içinde sonuçlar açıklanacak.