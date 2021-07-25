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    • 25.07.2021 17:32
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    2021 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçları ile hangi liseye gideceğimi nereden öğrenebilirim?

    2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milyonlarca öğrencinin ve velisinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Yüz binlerce öğrenci "LGS tercih sonuçları" sayfasının açılmasını bekliyordu. LGS tercih sonuçları nereden bakılır, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını haberimizde yer alıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki, LGS tercih sonucu sonrası hangi liseye gideceğim? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

    2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek.

    TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

    Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

    İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

    E OKUL İLE YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

    LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli olmadı. 26 Temmuz Pazartesi gün içinde sonuçlar açıklanacak.

        2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

        30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

        30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

        05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

        26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

        26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

        02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

        09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
        öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
        Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

        HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

        LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

        *Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

        *Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

        *Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
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        Haberler Güncel 2021 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonuçları ile hangi liseye gideceğimi nereden öğrenebilirim?