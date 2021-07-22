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    • 22.07.2021 11:18
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    Son dakika: Rize'de ve Artvin'de sel kabusu sürüyor! Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı

    Son dakika haberine göre Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı. Öte yandan Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bir kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

    Rize'de sel kabusu sürüyor!

    Son dakika haberi... Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

    Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı.

    Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

        İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.



        Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

        RİZE VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA: 4 SAAT DAHA YOĞUN YAĞIŞ VAR
        Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri anlatan Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

        SELDE KAYBOLAN İKİ KİŞİ ARANIYOR
        Öte yandan önceki gün kentte etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

        Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

        Kayıp kişilerin aileleri denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti

        Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

        Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

        79 BİNANIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
        Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.

        ARTVİN'DE SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ
        Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Bir kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

        SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Doğu Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

            Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

            Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





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