RİZE VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA: 4 SAAT DAHA YOĞUN YAĞIŞ VAR

Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri anlatan Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

SELDE KAYBOLAN İKİ KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan önceki gün kentte etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Kayıp kişilerin aileleri denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti

Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

79 BİNANIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.

ARTVİN'DE SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bir kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.