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    Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik kaç yaşında?

    Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatma Girik kaç yaşında? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 79 yaşındaki sanatçı Fatma Girik, aniden rahatsızlandı. Yeşilçam'ın usta ismi, göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı. Peki, Fatma Girik son durum nasıl?

    takvim.com.tr
    Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir?

    Fatma Girik sağlık durumu! Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Türk sinemasının önemli isimlerinden birisi olan Fatma Girik rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkuta Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

    FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası kendisini dinlendirmeye alan Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu kaydedildi. Girik'in bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 79 yaşındaki Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi.

    20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışını beklemeden İstanbul'a taşınma kararı alan Girik, ablası ile beraber Gayrettepe'deki evlerine yerleşecek. 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olan Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle de 2019'da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve daha sonrasında da uygulanan fizik tedavi ile düzeltilmeye çalışılmıştı.

    FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDA?

    Fatma Girik 12 Aralık 1942'de Münevver Girik ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

        Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

        180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
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