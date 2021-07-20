Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik kaç yaşında?

20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışını beklemeden İstanbul'a taşınma kararı alan Girik, ablası ile beraber Gayrettepe'deki evlerine yerleşecek. 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olan Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle de 2019'da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve daha sonrasında da uygulanan fizik tedavi ile düzeltilmeye çalışılmıştı.

FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDA?

Fatma Girik 12 Aralık 1942'de Münevver Girik ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da dünyaya geldi.