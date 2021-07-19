En güzel dualı resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları | WhatsApp - Facebook - SMS komik kurban mesajları 2021!

2021 Kurban Bayramı kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Kurban Bayramı Salı ve Cuma günlerinde arasında kutlanacak, sevdiklerinize göndermeniz için en güzel bayram mesajlarını takvim.com.tr sitesi sizin için hazırladı. Kurban Bayramı için en güzel bayram mesajlarını sizin için biraraya getirdik, resimli ve kısa bayram mesajlarını sms'lerle sevdiklerinize atabilirsiniz.
Anneye babaya sevgiliye en yeni kurban bayramı resimli mesajları
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.
Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.
Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.
Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.
Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.
Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.
Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.