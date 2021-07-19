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    • 19.07.2021 19:54
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    Arefe günü namazı nasıl kılınır? Diyanet arefe gecesi namazı kaç rekat? İşte kılınışı

    Kurban Bayramı için geri sayım sona ererken arefe günü yapılması gerekenler vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı-23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek ve Müslümanlar bu mübarek günleri ibadetlerle geçirecek. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar konu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır? Diyanet arefe gecesi namazı kaç rekat? İşte merak edilenler...

    Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

    Bugün Kurban Bayramı'nın arefesi idrak ediliyor ve vatandaşlar bu önemli günde yapması gereken ibadetleri araştırıyor. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bugünde dua edecek ve namaz kılacak. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler bu kapsamda ibadetleri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe gününde yapılması gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

    İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

    İşte arefe günü namazı ve yapılması gerekenler;

    Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

    TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

    Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.

    Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

    AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

    1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

    2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

    3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

    4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

    5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

        AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

        1. İhlâs Suresi
        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

        AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

        Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.

        "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

        PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

        İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

        "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

        İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

        "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

        İHLAS SURESİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

            AREFE GECESİ İBADET EDENLER CEHENNEMDEN AZAD OLUR

            Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

            Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

            TÖVBE DUASI OKUNUŞU

            "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
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