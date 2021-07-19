Arefe günü namazı nasıl kılınır? Diyanet arefe gecesi namazı kaç rekat? İşte kılınışı

Bugün Kurban Bayramı'nın arefesi idrak ediliyor ve vatandaşlar bu önemli günde yapması gereken ibadetleri araştırıyor. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bugünde dua edecek ve namaz kılacak. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler bu kapsamda ibadetleri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe gününde yapılması gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

İşte arefe günü namazı ve yapılması gerekenler;