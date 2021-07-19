Arefe günü ibadetleri nelerdir, neler yapılmalıdır? Arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler!

AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.