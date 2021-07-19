Arefe günü ibadetleri nelerdir? Arife günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler-zikirler nelerdir?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü ibadetleri nelerdir? Arife günü okunacak dualar ve çekilecek tesbihler-zikirler nelerdir? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
İşte arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler;
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
1. İhlâs Suresi
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."