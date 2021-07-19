Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı gelip çattı. Arefe günü dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar akşam saatleriyle birlikte ibadetler hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bu mübarek günde yapılacak ibadetleri, çekilecek tesbihleri ve okunacak duaları yazımızda derledik. Peki, Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İşte arefe günü okunması gereken dualar ve sureler;