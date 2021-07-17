Rize'de sel ve heyelan felaketi! 2 kişi aranıyor

Jandarma komutanlığına bağlı 88 personelin görev aldığı bölgede, JAK timleri ile bir askeri helikopterin bölgede görevlendirilerek arama çalışmalarına katıldığı, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcıyla Taşlıdere mevkisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıcın görevlendirildiği de aktarıldı.

Açıklamada, Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye Beldesinde 3 kişi, merkez Karayemiş köyünde 30, Ambarlık köyünde 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

770 DEKAR ÇAY BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, hasar tespiti için afet bölgelerinde çalışmalara başlanıldığı, İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip olmak üzere, merkezde koordinasyon için 6 personel toplamda 26 personel ile zarar tespit çalışmalarının yürütüldüğü, 14 konut, 16 işyeri ve 16 araçta hasar tespiti yapıldığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından 50 ekibin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiği vurgulanarak, iki afet koordinasyon aracı ve bir heyelan risk analizi cihazının Rize'ye gönderildiği belirtildi.