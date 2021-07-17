Peygamber Efendimizin arefe duası! 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı! Arefe günü duaları namazları!

Peygamber Efendimizin arefe duası! Arefe günü duaları namazları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. 2021 Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi yaşanacak arefe gününü dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar da Peygamber Efendimizin arefe duası hakkında bilgi almak istiyor. Peki; arefe günü duaları namazları nelerdir? 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl?
PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE DUASI!
Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.
Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî
Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR!
Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.
Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.
ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.