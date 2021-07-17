En güzel Arefe (Arife) mesajları sözleri resimli! 2021 Arefe günü WhatsApp mesajı kısa uzun sözler!

Arefe mesajları sözleri resimli! En güzel arefe mesajları sözleri 2021 yılında da merak ediliyor. Sevdiklerine Whatsapp veya sosyal medya üzerinden arefe günü mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı öncesi arefe günü mesajları hakkında araştırma yapıyor. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Haberimizden resimli ve yazılı arefe mesajlarını bulabilirsiniz.
AREFE MESAJLARI SÖZLERİ!
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.