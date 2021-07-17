Başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a konuştu: Binlerce kadın yaşıyor

Tatil yapmak için gittiği Alaçatı'da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan, yaşadıklarını anlattığı sosyal medya paylaşımı ile büyük destek görmüştü. "21'inci yüzyılda bunları yaşamak çok üzücü" diyen Aslan, daha rezervasyon sürecinde başlayan sıkıntılarını ve tatilde yaşadıklarını anlattı.
'BURADA NE İŞİNİZ VAR' DEDİLER
Başı örtülü iki kadın tatile çıkmak istedik. Rezervasyon yaptırmak için otel arıyoruz. "Başörtülüyüz bizi kabul ediyor musunuz?" diye sorduk, bu çok üzücü. Ben bir modacıyım, güzel giyiniyorum, güzel yaşıyorum, güzel olanı tercih ediyorum ama otellerde ve Ege-Akdeniz gibi bölgelerde başörtülü olduğum için sorun yaşıyorum. Oralarda "Bunların burada ne işi var?" deniliyor. Gittiğim otellere "Başörtülüyüm ama gelebilir miyim?" diye sorduğumda "Tabii buyurun ne münasebet" diyen de oluyor, "Burada rahat edemezsiniz" diyen de. Sosyal medyadan rezervasyon yapan beach'lerde başörtülü fotoğrafımı görünce beni geri çevirenler oldu.
HALK PLAJI VAR, ORAYA GİDİN
Tatilde bir arkadaşımla birlikte kendimize uygun beach bulamayınca otelimizin plajına gitmek zorunda kaldık. Akşam da bir restoranda yemeğe çıktık. En iyi yerleri tercih etsek de, üzerimize doğru yürüyüp bize laf atanlar oldu. İyi bir arabayla birilerinin önünden geçiyoruz ama başörtülüyüz diye çirkin sözler duyuyoruz. Alkollü bir mekana gidiyorsam, bu benim alkol alacağım anlamına gelmiyor. Beni rahatsız etmeyen bir ortamsa çay-kahve de içebilirim. Böyle bir yerde bana "Sizin burada ne işiniz var, isterseniz biraz ileride halk plajı var, oraya gidin" dediler, bu çok canımı sıktı. Ne münasebet seni ilgilendirmez nereye gidersem giderim. 21'inci yüzyılda hâlâ bunu yaşıyor olmak çok üzücü.