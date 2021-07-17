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    • 17.07.2021 15:21
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    Arefe orucu var mı? 2021 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu?

    2021 Kurban Bayramı arefe günü oruç tutulur mu? Arefe orucu var mı? Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Mübarek arefe günü oruç tutmak isteyen vatandaşlar arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.

    takvim.com.tr
    Arefe orucu var mı? 2021 Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu?

    Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Kurban Bayramı arefe orucu var mı? Arefe gününde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Dualar edilecek, oruçlar tutulacak ve ibadetler yapılacak. Bu mübarek günü dualarla dolu halde geçirmek isteyen vatandaşlar, arefe orucu var mı sorusunun cevabını da sorguluyor.

    AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

    Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

    BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336).

    Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

        Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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