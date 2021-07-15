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    • 15.07.2021 16:32
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    e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Ağustos celbi (MSB ASAL) askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

    Askerlik celp yerleri açıklandı mı? Ağustos ayına sayılı günler kala celp yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini yapmak için silah altına alınacak binlerce gencin askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik yerleri e-Devlet aracılığıyla kolaylıkla öğrenilebiliyor. MSB tarafından 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu yayınlandı. Peki, MSB askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı?

    2021 Ağustos ayı askerlik celp yerleri sorgulama! Askere gitmek için gün sayan adayların celp tarihleri ve yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ağustos celbinde askere gidecek vatandaşlar için askerlik yerleri 16 Temmuz 2021 itibariyle yani yarın açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte E-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

    ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

        Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.
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        Haberler Güncel e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Ağustos celbi (MSB ASAL) askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?