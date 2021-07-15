e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? 2021 Ağustos celbi (MSB ASAL) askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

2021 Ağustos ayı askerlik celp yerleri sorgulama! Askere gitmek için gün sayan adayların celp tarihleri ve yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ağustos celbinde askere gidecek vatandaşlar için askerlik yerleri 16 Temmuz 2021 itibariyle yani yarın açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte E-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.