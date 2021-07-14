Son dakika: Rize'de sel felaketi: 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağış düştü! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelan nedeniyle çöken ve enkazında 2 kişinin olduğu değerlendirilen binadaki arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve ardından oluşan heyelan bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı. Heyelan nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki Orta Mahalle'de bir bina yıkıldı.
AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu binanın enkazından Hacere Mert'in cesedine ulaşıldı.
Binanın enkazında 2 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekiplerin çalışması devam ediyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Binanın yıkıldığı alan ile ekiplerin çalışması, günün ağarmasının ardından drone ile havadan görüntülendi. Çay bahçesinin üstündeki eğimli bir arazide yer alan binanın, heyelan nedeniyle bulunduğu alandan yaklaşık 70 metre sürüklenerek, aşağıda yer alan yolun üzerine yıkıldığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel ve heyelandan etkilenen Rize'ye geldi.
İNCELEME YAPTILAR
İlk önce AFAD Kriz Merkezi'nde brifing alan bakanlar, daha sonra Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde inceleme yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı.
Bakanlar, Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bulunan ve heyelan nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de yetkililerle görüştü.