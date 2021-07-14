Son dakika: Rize'de sel felaketi: 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağış düştü! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Güneysu ilçesi ile bir köyde elektrik kesintisi olduğunu, bölgede su konusunda bir sorun bulunmadığını aktaran Soylu, tedbirlerin alınmasının ardından elektrik olmayan bölgelere enerji verileceğini söyledi.

"İNŞALLAH ONLARA CANLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLME UMUDUMUZ VAR"

Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse."

Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.



İKİ KİŞİ ENKAZDA BİR KİŞİ KAYIP

Bakan Soylu, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.