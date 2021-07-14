15 Temmuz şehitleri (SMS, Whatsapp) resimli mesajları 2021! En güzel, anlamlı, destansı 15 Temmuz gecesi sözleri!

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

* En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.