15 Temmuz şehitleri (SMS, Whatsapp) resimli mesajları 2021! En güzel, anlamlı, destansı 15 Temmuz gecesi sözleri!

15 Temmuz Whatsapp SMS mesajları ve sözleri! Bugün FETÖ'ye karşı kahramanca destanların yazıldığı 15 Temmuz gününün 5. yıldönümü. 15 Temmuz 2021 resimli anma mesajlarını Whatsapp ve SMS yoluyla gönderebilirsiniz.15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı günde ayrıca şehitlerimizi anacağız. Türkiye için en özel ve en anlamlı günlerden biri olan 15 Temmuz günü için eşinize dostunuza atacağınız en güzel 15 Temmuz resimli mesajları ve kısa uzun 15 Temmuz sözleri sayfamızda yer alıyor!
15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ
* Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarıdır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendi tarihini verenlerindir.
* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
* En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.
* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.