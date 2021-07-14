15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu sene 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de dini ve resmi bayramlar nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor.Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.