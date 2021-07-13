Son dakika: İllere göre ( 3-9 Temmuz) haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
"BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN"
Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.