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    • 13.07.2021 19:17
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    Son dakika: İllere göre ( 3-9 Temmuz) haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir....

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Tabloyu yorumlayan Bakan Koca, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte il il vaka oranı...

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.




    Bakan Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    "BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN"
    Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" ifadelerini kullandı.



    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.



        EN ÇOK VAKA O İLLERDE
        Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.




        VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı azalan illeri de duyurdu.




        Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.




            AŞILAMA 59 MİLYONA YAKLAŞTI
            Türkiye'de birinci doz uygulanan aşı sayısı 37 milyon 960 bin 880, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 543 bin 398 oldu. Üçüncü doz ise 3 milyon 89 bin 859 olarak yer aldı.

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