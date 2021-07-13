Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" Mehmet Aydın için hesap günü! 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada ifade verecek

"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ağabeyinin de gözaltına alınmasının ardından 2'si firarisi kalan 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak.
"MAĞDURUM" SAVUNMASI TUTMADI
Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı.
102 mağdurun daha şikayetçi olduğu soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Aydın, "Dolandırma amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında hep mağdurların parasını ödemeyi düşündüm. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum." dedi.
Aydın, "Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın" dedi. Cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.