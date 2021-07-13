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    • 13.07.2021 15:57
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    15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2021 tapu daireleri açık mı? Resmi tatil ne zaman başlıyor?

    15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi yaşandı ve Türkiye askeri darbe girişimini engellemek için canı pahasına mücadele etti. Yaşanan darbe sonrası 240'ı aşkın sivil, polis ve askerimiz şehit oldu. 15 Temmuz Demekrasi ve Birlik Günü ilan edilen bu önemli günde anma törenleri düzenleniyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 temmuz tapu dairileri açık mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    15 Temmuz resmi tatil mi?

    15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Bilik Günü için az bir zaman kala resmi tatil olup olmadığı sıkça araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk tarihinde önemli bir yeri bulunuyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 temmuz tapu daireleri açık mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    15 TEMMUZ TATİL Mİ?

    15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

    15 TEMMUZ 2021 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu yüzden 15 Temmuz tarihinde resmi kurumlar çalışmıyor. Tapu müdürlükleri 15 temmuzda çalışmayacak.

        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        2020 yılında Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz bu sene de kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör çalışanlarına tatil olacak.
        TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;
        MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
        MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
        "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

        15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA BİLGİLER

        Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

        16 TEMMUZ TATİL OLACAK MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak.

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        Haberler Güncel 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2021 tapu daireleri açık mı? Resmi tatil ne zaman başlıyor?