15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2021 tapu daireleri açık mı? Resmi tatil ne zaman başlıyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Bilik Günü için az bir zaman kala resmi tatil olup olmadığı sıkça araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk tarihinde önemli bir yeri bulunuyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 temmuz tapu daireleri açık mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
15 TEMMUZ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
15 TEMMUZ 2021 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu yüzden 15 Temmuz tarihinde resmi kurumlar çalışmıyor. Tapu müdürlükleri 15 temmuzda çalışmayacak.