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    • 13.07.2021 21:03
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    14 Temmuz MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama e-okul.meb.gov.tr giriş'de! MEB BİLSEM sonuçları 2021 ve itiraz işlemleri bilgisi

    e-okul.meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınavı sonrası binlerce aile çocuğunun alacağı sonucu heyecanla bekliyordu. Birkaç gün önce açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları yetişmemişti. Gelişmelerin ardından ailelerin arayışları daha da arttı. BİLSEM sonuçları ile beraber itiraz işlemleri, bireysel değerlendirme konuları da oldukça merak ediliyor. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Temmuz 2021'de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...

    takvim.com.tr
    14 Temmuz BİLSEM sınav sonuçları sorgulama e-okul.meb.gov.tr giriş'de

    e-okul.meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama... Onbinlerce kişi bu aramayı yoğun şekilde gerçekleştiriyor. Özel yetenekli çocukların belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Yaklaşık 3 aydır beklenen sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklanacaktı. Ancak MEB yaptığı açıklama bugünü işaret etti. İşte e-okul.meb.gov.tr ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı... Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavları sonuçları ile beraber itiraz işlemleri de bir hayli araştırılıyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları itiraz işlemleri nasıl yapılır? Haberimizin detaylarından gerekli bilgileri bulabilir, BİLSEM sınav sonucu sorgulama işlemlerine dair merak ettiklerinizi sayfamızda bulabilirsiniz.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. Yukarıda belirttiğimiz üzre sınavın tüm güvencesi MEB'de. MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.

    BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.

    MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI

    BİLSEM sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?

        Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu.

        Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

        ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?

        Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir.
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        Haberler Güncel 14 Temmuz MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama e-okul.meb.gov.tr giriş'de! MEB BİLSEM sonuçları 2021 ve itiraz işlemleri bilgisi