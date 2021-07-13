14 Temmuz BİLSEM 1-2 ve 3 sınıf grup tarama sınav sonuçları - BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? meb.gov.tr tıkla...

BİLSEM sınav sonuçları için MEB son dakika açıklaması yaptı. Bilim ve Sanat Merkezi 1,2 ve 3. sınıf grup tarama sonuçlar meb.gov.tr adresinden açıklandı. BİLSEM sınav sonuçları doğrultusunda kazanan öğrenciler eğitimlerine 2021-2022 eğitim yılı itibariyle başlayacak. Peki BİLSEM 1,2 ve 3. sınıf grup tarama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı! BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.
MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPILABİLECEK!
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?
BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.