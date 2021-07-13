14 Temmuz BİLSEM 1-2 ve 3 sınıf grup tarama sınav sonuçları - BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? meb.gov.tr tıkla...

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPILABİLECEK!

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?

BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.