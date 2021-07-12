Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak

"Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı?" bu soruların cevabı için gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30'da başlayacak.