Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

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