Kadıköy'de eğlence değil rezalet! Kilisenin üzerine çıkıp müzik eşliğinde oynadılar



KİLİSENİN ÜSTÜNE ÇIKIP MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Öte yandan Kadıköy'ün bir başka noktasında ise alkollü bir grup dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.



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