Kadıköy'de eğlence değil rezalet! Kilisenin üzerine çıkıp müzik eşliğinde oynadılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesi barlar sokağında çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
Gece saatlerinde sokak aralarını mesken tutan gruplar içki içerek yüksek sesli müzik açarak sabahın ilk saatlerine kadar eğleniyor.
Her gece yaşanan bu olay Kadıköy sakinlerini canından bezdirirken vatandaşlar olaya çözüm bulunmasını istiyor.
Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.