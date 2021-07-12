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    • 12.07.2021 09:33
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    Kadıköy'de eğlence değil rezalet! Kilisenin üzerine çıkıp müzik eşliğinde oynadılar

    Son dakika haberi! Kadıköy'de gece saatlerinde sokak aralarını mesken tutan gruplar içki içerek yüksek sesli müzik açarak sabahın ilk saatlerine kadar eğlenirken bölge sakinleri olaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Öte yandan yine Kadıköy'de bir grup dini değerleri hiçe saydı, kilisenin üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynadı.

    takvim.com.tr
    Kadıköy'de eğlence değil rezalet!

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi barlar sokağında çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

    Kadıköy'de eğlence değil rezalet!



    Gece saatlerinde sokak aralarını mesken tutan gruplar içki içerek yüksek sesli müzik açarak sabahın ilk saatlerine kadar eğleniyor.

    Her gece yaşanan bu olay Kadıköy sakinlerini canından bezdirirken vatandaşlar olaya çözüm bulunmasını istiyor.



    Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.


        ALKOL TAŞKINLIKLARI KABUL EDİLEMEZ
        Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez." dedi.


        KİLİSENİN ÜSTÜNE ÇIKIP MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADILAR
        Öte yandan Kadıköy'ün bir başka noktasında ise alkollü bir grup dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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