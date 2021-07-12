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    • 12.07.2021 17:30
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    Kabine toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıklayacak...

    "Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı?" bu soruların cevabı için gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Covid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

    Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.



    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 15.30'da başlayacak.



        MİLLETE SESLENİŞTE HALKIMA DUYURACAĞIM
        Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.


        Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.

        TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
        Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.


        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?
        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

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