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    • 12.07.2021 08:49
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    • 12.07.2021 11:33
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    Artık yandaşınız bile isyan ediyor: İçkime karışma müziğime karışma sonuç rezillik

    CHP ve çukur yandaş medyasının bıkmadan sürdürdüğü “müzik ve eğlence yasaklanıyor” algısını yerle bir eden gelişme İstanbul Kadıköy’den geldi. Sözde “içkime dokunma eylemi” adı altında yapılan partiler Kadıköylüleri isyan ettirdi. Sabahlara kadar sokak aralarındaki içkili partilerden uyku uyuyamayan Kadıköylüler, alkol ve müziğe bir sınır getirilmesi çağrısı yapmaya başladılar. “İçkime karışma, müziğime karışma, sonuç bu rezillik. Bu görüntü ne modernlik ne de protesto, sadece yaşam hakkına saygısızlık.” şeklindeki tepkilerin özellikle iktidar karşıtı Kadıköylülerden gelmesi dikkat çekti. Skandal görüntülere AK Partisi Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Altun da sosyal medyadan tepki gösterdi. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Artık yandaşınız bile isyan ediyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sona eren müzik yayınları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e uzatılmıştı.


    CHP VE ÇUKUR YANDAŞ MEDYASININ ALGI OPERASYONU BİR KEZ DAHA ÇÖKTÜ
    Kararın ardından sanki ülkede müzik ve eğlenceye yasak getirilmiş gibi ayaklanan CHP ve yandaş çukur medyası özellikle sosyal medyadan iktidarı hedef alarak algı operasyonuna girişmişti.

    ALGI OPERASYONU BİR KEZ DAHA ELLERİNDE PATLADI
    Ancak CHP ve çukur medyasının giriştiği algı operasyonu bir kez daha ellerinde patladı.

    Ermeni kilisesindeki saygısızlığa 3 gözaltı



    Dün akşam Kadıköy'de protesto adı altında toplanan bir grup ellerinde içkilerle gece geç saatlere kadar müzik yayını yaptı. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı.

    Paylaşımlarından muhalif olduğu belli olan sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.



        İÇKİME KARIŞMA MÜZİĞİME KARIŞMA SONUÇ REZİLLİK
        Konunun siyasi olmadığını savunan isimler, "İçkime karışma, müziğime karışma, sonuç bu rezillik. Bu görüntü ne modernlik nede protesto, sadece yaşam hakkına saygısızlık." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.


        ALKOL TAŞKINLIKLARI KABUL EDİLEMEZ
        Kadıköy'deki sözde özgürlükçü Vandalların bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız. Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez." dedi.



        İKTİDARI DESTEKLEMEK DEĞİL İNSANLIKTIR
        Sönmez, sosyal medya hesabından yıllardır eğlence adı altında devam eden taşkınlıklara tepki göstererek, "Üzülerek hatırlatıyorum, tarihi bir kilisenin önünde, muhit insanının yaşam kalitesini sıfıra indirerek devam ediyor. Bu medeniyetsizliğe karşı olmak tutuculuk yahut iktidar düşüncesini desteklemek vs değil, insanlıktır." İfadelerini kullandı.

            TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'LİLER DEVREDE
            Terörün siyasi ayağı HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise, yaşanan skandala polisin izin verdiğini iddia ederek polisi hedef aldı. Paylan, "Kadıköy'deki kilisemize saygısızlık yapanları ve yol verenleri kınıyorum. Derhal her daim polis olan o noktadaki polisler hakkında soruşturma açmalıdır!" dedi.


            YALANI BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDILAR
            Skandal görüntülerin ardından yalanı başka bir boyuta taşıyan 2. dönem HDP MYK PM Üyesi Murad Mıhçı polisi hedef alarak, "Kadiköy Surp Takavor kilisemizin halli. Her daim önünde basın açıklaması yapılmasın diye polis bekler" ifadelerini kullandı.



            PARTİLERİ İKTİDARIN YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİLER
            Bu paylaşımı retweet eden bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu Kadıköy partilemelerinin iktidar eliyle yapıldığına iyice emin oldum bunu da gördükten sonra. Taksim bitti zaten, Kadıköy'ü de bu tür rezilliklere dayanarak şapşal seküler kesimin desteğini de alarak bitirirlerse, tam bizim Anadolu'da çektiğimizle başbaşa kalırsınız " diyerek yaşanan rezalete tepki gösteren isimleri eleştirdi.




                İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepkisler peş peşe geldi.

                AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: MABEDLERE YAPILAN SAYGISIZLIK HERKESE KARŞI SAYGISIZLIKTIR
                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

                İNSANLIK ADINA MAHKUM EDİYORUZ
                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.



                Saygısızlığı yapanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.



                AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Birinci, "Kadıköy'de, alkollü bir grup tarafından, bir inanışın sembolü olan Kilise'ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kendini bilmez grupla ilgili, yargının gerekli soruşturma ve kovuşturmayı açacağına inanıyorum. Takipçisi olacağız" dedi.


                3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
                Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

                Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

                Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

                Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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                Haberler Güncel Artık yandaşınız bile isyan ediyor: İçkime karışma müziğime karışma sonuç rezillik