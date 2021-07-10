Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir?

A: Telefonun çalması

B: Beton duvarın hareket etmesi

C: Bir meteoritin çarpması

D: Yola kedi atlaması

Doğru cevap: B: Beton duvarın hareket etmesi