SON DAKİKA: Diyarbakır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor

Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.