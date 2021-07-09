SON DAKİKA: Diyarbakır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik program için bugün Diyarbakır'da. Erdoğan'ın kenti ziyareti öncesinde hazırlıkların hepsi tamamlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Erdoğan ardından Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılacak.
DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ ZİYARET EDECEK
Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için 676 gündür bekleyen Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret edecek.
2,5 YIL SONRA İLK ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti. Erdoğan, 2,5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.