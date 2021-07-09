SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelecek

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Feyza Sıla Akgün, Cumhurbaşkanına davetinden dolayı teşekkür ederek, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle tanışma imkanı da bulduk. Arkadaşlarımızla güzel bir gezi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Kırklareli'den gelen Dilara Uğurluoğlu da Başkan Erdoğan'ın talimatı sayesinde ilk defa Diyarbakır'a geldiğini, sunulan bu şans ve gençlere verilen önemden dolayı çok memnun olduklarını aktardı.