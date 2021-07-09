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    • 09.07.2021 13:25
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelecek

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da. Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşacak. Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılacak ve HDP önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekleyen anneleri ziyaret edecek. 2,5 yıl sonra Diyarbakır'da olacak Erdoğan için kentte büyük bir heyecan havası hakim. Öte yandan 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ODTÜ'lü bir öğrencinin daveti üzerine bugün Diyarbakır'da üniversiteli gençlerle bir araya gelecek.

    Diyarbakır'da büyük heyecan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik program için bugün Diyarbakır'da. Erdoğan'ın kenti ziyareti öncesinde hazırlıkların hepsi tamamlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Erdoğan ardından Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılacak.

    DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ ZİYARET EDECEK
    Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için 676 gündür bekleyen Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret edecek.

    2,5 YIL SONRA İLK ZİYARET
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti. Erdoğan, 2,5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

        "DİYARBAKIR TARİHİ BİR GÜN YAŞAYACAK"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 yıl önce tüm Türkiye'yi kapsayan konut üretim seferberliği başladı. Bu süreçte konut ve sosyal donatı üretiminde öne çıkan TOKİ, Türkiye'nin imar ve inşasına çok önemli katkılar sundu.

        Diyarbakır'da, özellikle de Sur ilçesi ihyasında önemli bir rol üstlenen TOKİ'nin 1 milyonuncu konut anahtarının teslim töreninde Başkan Erdoğan video konferans sistemi üzerinden katıldığı törende, Vali Münir Karaloğlu'na "Cuma gününe hazır mısınız?" sorusuna Vali Karaloğlu, bunun üzerine "Bütün şehir heyecanla zatıalinizi bekliyoruz. İnşallah, Cuma günü Diyarbakır tarihi bir gün yaşayacak" diyerek, Diyarbakır'ın coşkusunu dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Diyarbakır'da il genelinde yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projeler şehrin çehresini değiştirdi.

        Tarihi mekanlardaki restorasyon ve ihya çalışmalarından, gençlere dönük yatırımlara, yol, kaldırım ve altyapı hizmetlerinden kent meydanı ve millet bahçelerine, hafif raylı sisteme kadar bir çok projeyle daha iyi bir Diyarbakır oluşturuluyor.

            Diyarbakır'da her cadde ve sokaklara "Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a hoş geldiniz" diye pankartlar asarak Erdoğan'ın yolunu gözlemeye başladı.

            "DİYARBAKIR'DA BAŞKA MÜJDELER DE VERECEK"
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek.

            Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

            GENÇLER DİYARBAKIR'DA BAŞKAN ERDOĞAN'LA BULUŞACAK
            Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençler bugün Diyarbakır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bulaşacak.

            Başkan Erdoğan'ın 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'ndeki sohbet programına katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanının talimatıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, ülkenin dört bir yanından gençler Diyarbakır'a geldi.

                Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını 3 gün boyunca ziyaret etme fırsatı bulacak gençler, bugün de Diyarbakır'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

                Daveti ile bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Yusuf Özkılıç, AA muhabirine, programda kentin tanıtımı için Başkan Erdoğan ve gençleri Diyarbakır'a davet ettiğini anımsatarak, Başkan Erdoğan'ın bölgeyi çok sevdiğini, gençlere büyük önem verdiğini söyledi.

                Programa katılan gençleri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Özkılıç, "Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. İnşallah, Cumhurbaşkanımız ile yemekte bir araya geleceğiz. Diyarbakır'ın gelişen yeni yüzünü öğrencilere göstereceğiz." dedi.

                GENÇLER İLK KEZ DİYARBAKIR'A GELDİ
                Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Furkan Dal, ilk kez ziyaret ettikleri Diyarbakır'da heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Kenti gezeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya geleceğiz." diye konuştu.

                Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Feyza Sıla Akgün, Cumhurbaşkanına davetinden dolayı teşekkür ederek, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle tanışma imkanı da bulduk. Arkadaşlarımızla güzel bir gezi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

                "CUMHURBAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"
                Kırklareli'den gelen Dilara Uğurluoğlu da Başkan Erdoğan'ın talimatı sayesinde ilk defa Diyarbakır'a geldiğini, sunulan bu şans ve gençlere verilen önemden dolayı çok memnun olduklarını aktardı.

                    "Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımızın gençlere karşı güler yüzlülüğü, samimiyeti ve içtenliği bizleri çok etkiliyor." diyen Uğurluoğlu, Diyarbakır'ı çok beğendiğini anlattı.

                    Denizli'den gelen Bilgenaz Pak ise ilk kez büyük bir heyecanla kentte geldiğini, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı bulacağını aktararak, gençlere bu tarz fırsatların sunulmasının çok güzel olduğunu kaydetti.

                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sohbet programında 81 ilden gençlerle bir araya gelmiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın salondaki gençleri kente davet etmesi üzerine Başkan Erdoğan, 'O zaman davet sizden, ağırlamak bizden.' diyerek, Vali Münir Karaloğlu ile görüşerek organizasyonun yapılması talimatını vermişti.
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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelecek