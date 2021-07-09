Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl öğrencileri oldukça zorladı: Gözde liselerin yüzdelik dilimleri geriledi

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl öğrencileri oldukça zorladı. Ortalamalar da düştü. Buna bağlı olarak okulların yüzdelik dilimleri de düşecek. Geçen yıl 6,71'lik dilimden öğrenci alan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin bu yıl 7,17'lik dilime kadar ineceği öngörülüyor.

Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ya da İstanbul Atatürk Fen Lisesi gibi liselerde de ise benzer gerilemeler olabilir. Örneğin geçen yıl 0,22'lik dilimden öğrenci alan Çapa Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimi bu yıl 0,26'ya inebilir. Geçen yıl 0,31'lik dilimden alan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin de bu yıl 0,31'e ineceği tahmin ediliyor.