BAŞKAN KENDİNİ "DÜŞMÜŞTÜR" DİYE SAVUNDU

İddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini ifade ederek kendini savunan CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, "Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikeyetini öğrenmekti.Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başaldılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim" iddiasında bulundu.

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