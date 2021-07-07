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    • 07.07.2021 20:46
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    Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunuyor

    Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Koca'dan önemli

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu saat 16.30'da topladı. Kritik toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum ve aşılama süreci ele alındı.

    Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

    AŞILAMADA YENİ UYGULAMA

    "Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerlerde aşılayacağız.

    Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçiren vatandaşlarımızın 3 ay sonra aşı olabileceğini söylemiştim. Bazı illerimiz hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor.

    Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikası tanınıyor."

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    Haberler Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunuyor