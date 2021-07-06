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    • 06.07.2021 19:31
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    Lambda varyantı nedir? Koronavirüs Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? Lambda belirtileri nelerdir?

    Dünyada 4 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele devam ederken bir varyant türünün 30 ülkeye yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Delta varyantıyla mücadele sürerken bilim insanları şimdi Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm aramaya başladı. Peki, Lambda varyantı nedir? Koronavirüs Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? Lambda belirtileri nelerdir? İşte bilinmesi gereken son gelişmeler...

    Lambda varyantı nedir?

    Koronavirüsle mücadele ve aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 185 milyonu aştı, 4 milyon 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 169 milyon 366 bin 727 kişiye ulaştı. Peki, Lambda varyantı nedir? Koronavirüs Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? Lambda belirtileri nelerdir? İşte son gelişmeler...

    LAMBDA VARYANTI NEDİR?

    30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Uzmanlar ayrıca Lambda'nın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunun altını çiziyor.

    İşte varyanta dair bilgiler;

    DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 185 MİLYONU GEÇTİ

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 185 milyon 13 bin 642'ye yükseldi.

    ABD, 34 milyon 598 bin 361 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 619 bin 932 ile Hindistan, 18 milyon 792 bin 511 ile Brezilya, 5 milyon 786 bin 999 ile Fransa, 5 milyon 658 bin 672 ile Rusya, 5 milyon 449 bin 464 ile Türkiye, 4 milyon 930 bin 534 ile İngiltere, 4 milyon 552 bin 750 ile Arjantin, 4 milyon 375 bin 861 ile Kolombiya, 4 milyon 263 bin 797 ile İtalya izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 169 milyon 366 bin 727 kişiye ulaştı.

    Halen 11 milyon 644 bin 238 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

    SALGINDA "ÜÇÜNCÜ DALGA" OLACAK MI?

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında "üçüncü dalganın" yaşanabileceğine dair kaygılar arttı.

    Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen varyantın İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

        İngiltere'de 1 Haziran'da 3 bin 165 olan günlük vaka sayısı 1 Temmuz'da 27 bin 561'e kadar çıktı. Ülkede, günlük vaka sayısı 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.

        İlk kez İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Alfa varyantı, kış aylarında ülkede vaka sayılarının artmasına yol açmış söz konusu tırmanış "ikinci dalga" olarak adlandırılmıştı.

        Aşılamadaki ilerlemeye karşın vaka sayılarında görülen yeni tırmanış, İngiltere'nin bu kez Delta varyantının tetiklediği "üçüncü dalga" ile karşı karşıya bulunduğuna işaret ediyor.

        HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM SAYILARI İKİNCİ DALGAYA GÖRE DÜŞÜK

        İngiltere'de ikinci ve üçüncü salgın dalgalarının ilk bir aydaki gelişimleri incelendiğinde vaka sayılarında paralel yükseliş görünmekle birlikte Delta varyantının tetiklediği üçüncü dalgada hastaneye yatış ve ölüm sayılarının ikinci dalgaya göre düşük olduğu gözleniyor.

        Sağlık Bakanlığının yayılmadığı verilere göre, günlük vaka sayısı 1 Aralık 2020'den 1 Ocak 2021'e 39 bin 855, 1 Haziran 2021'den 1 Temmuz 2021'e 24 bin 824 arttı.

        Aynı tarihlerde günlük hastaneye yatış sayısı ikinci dalgada 1878, üçüncü dalgada 204 artış gösterdi.

        İkinci dalganın ilk ayının sonunda 411, üçüncü dalganın ilk ayının sonunda ise 7 ilave günlük can kaybı kaydedildi.

        Hastaneye yatış ve ölüm sayılarındaki artışın üçüncü dalgada daha az olmasında aşılamanın yaygınlaşması etkili oldu. İkinci dalganın ilk bir aylık kesitinde ülkede henüz aşılama başlamamıştı oysa ilk doz aşı yaptıranların sayısı 1 Haziran'da gelindiğinde 39 milyonu, 1 Temmuz'da ise 45 milyonu aşmıştı.

            "ENDİŞE VERİCİ" VE "İZLENMESİ GEREKEN" VARYANTLAR

            DSÖ, Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımlamıştı.

            "Endişe Verici Varyant" olarak belirlenen 4 varyanta Alfa, Beta, Gamma ve Delta; "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize edilen 8 varyanta ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verilmişti.

            Endişe Verici Varyantlardan ilk kez İngiltere'de tespit edilene "Alfa", Güney Afrika'da tespit edilene "Beta", Brezilya'da tespit edilene "Gamma" ve Hindistan'da tespit edilene "Delta" denilmişti.

            Örgüt, "Endişe Verici Varyant" (VOC) olarak tanımladığı mutasyonların, "virüsün bulaşıcılığını ve yayılma riskini artırabildiği, öldürücülüğünü veya hastalık belirtilerini değiştirebildiği, önleme ve kontrol tedbirlerinin etkinliğini azaltabildiği" uyarısını yapmıştı.

            TÜRKİYE'DE 26 İLDE 224 VAKADA DELTA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 ilde genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirmişti.
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