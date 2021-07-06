Adaylar belirli tarihlerde sürücü belgesi almak için ehliyet yazılı ve direksiyon sınavlarına katılım sağlıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı sınav tarihleri duyurulmaya başlandı ve sınavlar gerçekleştiriliyor. Peki, ehliyet sınav sonucu açıklandı mı? 2021 Temmuz yazılı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?
Yazılı ehliyet sınavı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.
Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.