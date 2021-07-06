Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın emniyetteki sorgusu tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.
TAM 26 SAAT SÜRDÜ
Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecek.
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