Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2021 06:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 13:59
    ABONE OL

    Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi

    "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söyledi. Öte yandan Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten Savcı Yücel Ertaş'a ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    AJANSLAR
    Tosuncuk'un Emniyet ifadesi ortaya çıktı!

    Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifadesinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

    Tosuncuk savcı ifadesinde: 'Mağduriyetleri karşılayacağım'



    İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ
    Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.



    YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞ
    Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.




    'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.



        DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
        Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.


        Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.

        SİSTEMDE GÖREV ALAN ŞAHISLARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİ
        Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.



        MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYACAĞI İÇİN TESLİM OLMUŞ
        Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.



        MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
        Mehmet Aydın sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

        22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.



            HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI
            Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
            Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.


            TESLİM OLMUŞTU
            Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bilim Kurulu varyant gündemi ile toplanıyor!
            Haberler Güncel Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi