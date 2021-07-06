Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi





DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.



Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.



SİSTEMDE GÖREV ALAN ŞAHISLARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİ

Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.