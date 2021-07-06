Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifadesinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.
İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ
Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.
YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞ
Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.
'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.