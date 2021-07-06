Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı.
TAM 26 SAAT SÜRDÜ
Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın, 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 gün süren işlemleri tamamlandı.