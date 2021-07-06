Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı!

AYDIN PARAYI ÖDEYECEK Mİ?

Aydın'a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs'ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa'da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

KRİPTO PARA MI ALDIN?

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın'dan, Uruguay ve Brezilya'daki irtibatlarının detayları soruldu. Hürriyet'in haberine göre, sorulardan biri de "Ağabeyin Fatih Aydın nerede?" oldu. En önemli soru ise Aydın'ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın'a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.