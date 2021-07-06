Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2021 06:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 09:49
    ABONE OL

    Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı!

    "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Dolandırıcılıkla suçlanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın sorgusu 26 saat sürdü. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Son dakika haberine göre polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı. Öte yandan Aydın'a Emniye'te sorulan sorular sorular ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Tosuncuğun sorgusu bitti

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı.

    'Tosuncuk' adliyeye sevk edildi

    TAM 26 SAAT SÜRDÜ

    Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın, 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

        BAYRAMPAŞA'DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
        Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi.

        SAVCIYA İFADE VERİYOR
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın savcılık ifadesi alınmaya başlandı.



        "TOSUNCUK" LAKAPLI MEHMET AYDIN'A SORULAN SORULAR BELLİ OLDU
        Aydın'ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor. Aydın, nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

        AYDIN PARAYI ÖDEYECEK Mİ?
        Aydın'a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs'ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa'da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

        KRİPTO PARA MI ALDIN?
        3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın'dan, Uruguay ve Brezilya'daki irtibatlarının detayları soruldu. Hürriyet'in haberine göre, sorulardan biri de "Ağabeyin Fatih Aydın nerede?" oldu. En önemli soru ise Aydın'ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın'a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

        22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

            HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

            Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

            Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

            TESLİM OLMUŞTU

                Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

                Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Dünyada ilk 3'teyiz
                Haberler Güncel Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı!