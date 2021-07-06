Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2021 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 14:56
    ABONE OL

    Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama! E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek?

    Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama sayfası veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. E-Okul çocuğum hangi okula gidecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, anasınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin E-Kayıt işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Çocuğum hangi okula gidecek sorusu da yanıt bulmuş oldu. E-Okul veya E-Devlet üzerinden okul kayıt sorgulama işlemi yapabilir ve çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilirsiniz. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama!

    E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek? Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama ekranı erişime açıldı. E-Okul veya E-Devlet üzerinden veliler çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıt işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirilmiş oldu. Çocuğum hangi okula gidecek sorusunun yanıtı haberimizde…

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Veliler bugünden itibaren çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.

        İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. 5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanıyor. Veliler, e-devlet kapısı sisteminden; "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

        ANASINIFI, 1. SINIF, 5. SINIF KAYIT SORGULAMA!

        Aşağıdaki E-Okul ya da E-Devlet bağlantıları üzerinden okul kayıt sorgulama işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

        E-OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        E-DEVLET KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü
        Haberler Güncel Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama! E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek?