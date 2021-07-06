Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama! E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek?

E-Okul E-Devlet çocuğum hangi okula gidecek? Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf okul kayıt sorgulama ekranı erişime açıldı. E-Okul veya E-Devlet üzerinden veliler çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıt işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirilmiş oldu. Çocuğum hangi okula gidecek sorusunun yanıtı haberimizde…
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Veliler bugünden itibaren çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.