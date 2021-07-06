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    • 06.07.2021 22:30
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    18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü?

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürüyor. Bilindiği üzere son olarak aşılamada yaş 18'e düşmüştü. Aşılama süreci devam ederken 18 yaş altı vatandaşların ise aşılama yaşının düşeceği gün için geri sayımı başladı. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte koronavirüsle mücadelede yaşanan son gelişmeler...

    18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

    Ülkemizde aşılama yaşı 18'e düşmüştü ve 18 yaş altı vatandaşlar aşılamanın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,81'ine bir doz, yüzde 25,23'üne iki doz aşı uygulandı. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte son detaylar...

    18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI

    Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nun yeni versiyonu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

        Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 58,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 36 milyon 574 bin 186, 2'nci dozda 16 milyon 36 bin 89 ve 3'üncü dozda 1 milyon 930 bin 752 olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27 aşı uygulandı.

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt oldu.

        'BAĞIŞIKLIK SAĞLANANA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK'

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerini kaydetti.

            ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?

            Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
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