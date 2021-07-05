Son dakika: Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sonrası açıklama…

Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili ile ilgili nasıl kararlar alındığı, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son dakika gelişmeler…
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA?
Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021