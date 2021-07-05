Müzik yasağı kalktı mı? 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 81 ilden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'na çevrilmişti, peki hangi kararlar alındı? Müzik yasağına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı mı?
MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?
Kabine Toplantısı sonrasında bu sorunun cevabı belli olacak
1 TEMMUZ NORMALLEŞME KARARINDA MÜZİK YASAĞI
Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.