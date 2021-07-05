Müzik yasağı kalktı mı? 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası müzik kısıtlaması tamamen sona mı erdi, devam ediyor mu?

1 TEMMUZ NORMALLEŞME KARARINDA MÜZİK YASAĞI

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.