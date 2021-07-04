İşte Delta varyantından korunma yolları! Delta varyantı neden tehlikeli? Deltanın bulaştırıcılık oranı nedir?

3- Aşılamanın Delta varyantı üzerindeki etkisi nedir?

"Delta varyantının istenmeyen bir yönü de aşıların Kovid-19 üzerindeki etkisini azaltmış olması. Aşının etkisini sıfırlamasa bile azalttığı tespit edildi. İngiltere'de aşı olmayanlar arasında bu varyant beklenmedik şekilde hızlı yayıldı ve yeni bir dalgaya sebebiyet verdi.

Daha önceki varyantlarda BioNTech aşısının bir dozu bile belli düzeylerde korunmada yeterliyken Delta'da tek doz aşının yeterli düzeyde korumadığı görüldü. Fakat iki doz aşı olan kişilerde aşının etkisi azalsa bile varyanta karşı koruma etkisinin önemli ölçüde devam ettiği, ağır hastalık geçirme ve ölümlerin yüzde 1'in altında, yani çok nadir görüldüğü belirlendi."