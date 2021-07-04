İşte Delta varyantından korunma yolları! Delta varyantı neden tehlikeli? Deltanın bulaştırıcılık oranı nedir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Delta varyantının İngiliz varyantı olarak bilinen Alfa'dan yüzde 60 daha hızlı bulaştığını belirterek, Türkiye'de çift doz aşı oranı yüzde 75'e ulaşana kadar maske ve kişilerle 2 metre mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini bildirdi.
Kovid-19'la mücadelede aşılama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ülkeler rahat nefes almaya hazırlanırken, ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlaması ve aşılara belirli ölçüde direnç geliştirmesi, salgında yeni bir dalga oluşacak endişelerini arttırdı.
Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 100 ülke ve bölgede bu varyanta rastlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 ilde, genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirdi.