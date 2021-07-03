Orhan Özyurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?

ORHAN ÖZYURT KİMDİR?

Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da hayata gelmiştir. Eğitimci bir babanın 2. çocuğudur. Toplam beş kardeş olan Orhan Özyurt inşaat alanında faaliyet göstermektedir.

lköğretim ve lise tahsilini İstanbul'da bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü ve bununla birlikte İşletme ve Sosyal Siyaset programından başarıyla mezun olmuştur.

Günümüzde kurucusu olduğu Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevine devam etmektedir.