İngiliz ajanın hayatını kaybettiği evin, kafe olacağı öğrenildi. Tarihler, 12 Kasım 2019'ı gösterdiğinde İstanbul, en tuhaf olaylardan birine şahitlik etti! İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek can verdi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda cinayet ihtimali gündeme geldi. Karaköy'e yolu düşen herkesin uzun uzun incelediği o ev, olaydan 1.5 yıl sonra kiraya verildi.

Boş kalan 2 katlı binanın kafe olarak kullanılacağı belirtildi.