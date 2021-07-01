Cuma mesajları sözleri 1 Temmuz 2021! Birbirinden güzel anlamlı resimli Cuma mesajları! Kısa - uzun Cuma sözleri!

1 Temmuz Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri haberimizde! Kısa uzun Cuma sözlerine haberimizden ulaşabilir ve Cuma mesajlarını WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz resimli Cuma mesajlarını telefonunuza indirebilirsiniz. İşte birbirinden güzel ve anlamlı 1 Temmuz Cuma mesajları sözleri!
CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 1 TEMMUZ 2021!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.