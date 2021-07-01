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    • 01.07.2021 21:40
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    2021 YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları tarih bilgisi! YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

    2021 YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İyi bir üniversiteye ve bölüme girme hayali yaşayan milyonlarca öğrenci YKS sınavına giriş yaptı.TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen YKS sınavları 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerde gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki; 2021 YKS ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih bilgisi!

    takvim.com.tr
    2021 YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

    YKS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 YKS ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen YKS sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2021 YKS TYT, AYT, YDT sınavları 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavda ter döken adaylarda gözler YKS tercih sürecine çevrildi. Peki; 2021 YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

    YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI

    ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

    2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

    Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

    Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

        Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

        Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

        Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

        2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

        Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.
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