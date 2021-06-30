SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı Davası'nda anne hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı! Çizimler ne anlama geliyor





BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020'de mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü: "Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi üzerine konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ifade edilerek, ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı belirtildi.

Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte bakanlığın davaya müdahil olduğu vurgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi.