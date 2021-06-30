1 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere giriş sınavına katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 36 ilden 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki, LGS birincisi kim oldu? 2021 LGS birincisi hangi ilden çıktı? LGS tam puan alan var mı? İşte merak edilenler...

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

İşte merak edilenler;