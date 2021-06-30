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    • 30.06.2021 17:37
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    LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?

    LGS'ye dair merak edilen detaylar bugün netlik kazandı. 1 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere giriş sınavına katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 36 ilden 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte merak edilenler...

    LGS birincisi kim oldu?

    LGS sonuçları bu sabah açıklandı ve tercih tarihleri belli oldu. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler LGS'de birinci olan ve tam puan yapan isimleri merak ediyor. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte sınava dair merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

    LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

    İşte LGS birincilerinin listesi;

    Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

    LGS BİRİNCİLERİ BAŞARILARININ SIRRINI ANLATTI

    Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) birincileri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 97 öğrenci 500 tam puan aldı. 12 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Kolejinden çıktı. O öğrencilerden 3'ü Buse Ceylin Ayyıldız, Bengisu Yener ve Yusuf Küpeli başarılarının sırrını anlattı.

    26-27 Haziran'da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97'dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. 12 Türkiye birincisinin yer aldığı Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, sınav hazırlık döneminde yüz yüze ve online olarak eğitime devam eden öğrencilerin, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı dijital eğitim plartformu Metodbox ile sınava hazırlandığı belirtildi.

    "8 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL BİR DUYGU"

    Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.

        "BAŞARAMIYORUM BIRAKIYIM DEMEDİM"

        Hiçbir zaman pes etmediğini anlatan Ayyıldız, "Başaramıyorum bırakıyım demedim. Bu da başarımda çok etkili oldu. Hedefim Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde okumak. Önümüzde 4 yıl var mesleğe tam karar veremesem de matematik, fen ağırlıklı bir bölümde okumak istiyorum" diye konuştu.

        "DERS ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADIM"

        Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

        "Öncelikle böyle bir sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı. Ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ileride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum."

        "KORONAVİRÜS SÜRECİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİM"

        Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

            "OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIN"

            Yusuf Küpeli'nin babası Serhan Küpeli de "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ve sevinçliyiz. Yusuf yaklaşık 1,5 yıldır fedakârlık yaparak ciddi emek verdi. Biz de ailesi olarak ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Sadece sözelden eksiklerimiz olur diye düşünüyorduk ama maşallah onu da tam yaptı. Ailelere tavsiyem çocukların okuma becerisini ve dikkatini geliştirecek çalışmalar yapmaları. Çalışmanın içeriğini zenginleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

            SINAVA KATILIM YÜZDE 83

            Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

            2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

            LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

            İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

            97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

            Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

                KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

                Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

                ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

                Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

                Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.
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                Haberler Güncel LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?