LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?

26-27 Haziran'da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97'dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. 12 Türkiye birincisinin yer aldığı Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, sınav hazırlık döneminde yüz yüze ve online olarak eğitime devam eden öğrencilerin, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı dijital eğitim plartformu Metodbox ile sınava hazırlandığı belirtildi.

"8 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.