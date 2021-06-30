Elmalı davası yeni gelişme var mı? Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı? Merve Akman ne dedi?

ELMALI DAVASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

A Haber canlı yayınında Elmalı davası olayı ve mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak biz devlet olarak, toplum olarak bir tutum aldık. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Asıl olan uygulama... " dedi.

Hacıbektaşoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında bazı hakim ve savcıların yaptıkları bir hataya dikkat çekti, bu davada da benzer bir tutum sergilendiğini vurguladı. "İşin asıl aksayan yerini kaçırıyoruz" diyen Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

Dosyaya tamamen hakim olmamakla birlikte çocukların ifadesi alınmış, daha sonra tahliye ile ilgili ifadeleri tekrar tekrar alındıktan sonra çocuk farklı bir ifadede bulunuyor. Çocuğun yaşı itibarıyla bu beyanda bulunması normal.

En büyük travmayı bundan sonra uzayan yargı sürecinde yaşıyorlar. Bunu da mahkemeler yapıyor. Ben bu yargılamanın hakimini, savcısını bilmiyorum.