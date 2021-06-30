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    • 30.06.2021 23:38
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    Elmalı davası yeni gelişme var mı? Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı? Merve Akman ne dedi?

    Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı? Elmalı davası yeni gelişme gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Elmalı davasında anne Merve Akman ne dedi? Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye’nin konuştuğu çift Merve-Rahmi Akman açıklamalarda bulundu. Peki; Elmalı davası anne baba tutuklandı mı?

    takvim.com.tr
    Elmalı davası yeni gelişme var mı? Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı?

    Elmalı davası anne baba tutuklandı mı? Elmalı davası son dakika yeni gelişme var mı? Türkiye'nin sarsan davada anne Merve Akman'ın açıklamaları gündemin ilk sırasına oturdu. Merve Akman ayrıca sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Psikolog raporuna göre ifadelerin çocuklara ezberletildiğini, özellikle resimler çizdirildiğini öne sürdü. Peki; Elmalı davası anne baba tutuklandı mı?

    ELMALI DAVASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

    A Haber canlı yayınında Elmalı davası olayı ve mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak biz devlet olarak, toplum olarak bir tutum aldık. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Asıl olan uygulama... " dedi.

    Hacıbektaşoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında bazı hakim ve savcıların yaptıkları bir hataya dikkat çekti, bu davada da benzer bir tutum sergilendiğini vurguladı. "İşin asıl aksayan yerini kaçırıyoruz" diyen Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

    Dosyaya tamamen hakim olmamakla birlikte çocukların ifadesi alınmış, daha sonra tahliye ile ilgili ifadeleri tekrar tekrar alındıktan sonra çocuk farklı bir ifadede bulunuyor. Çocuğun yaşı itibarıyla bu beyanda bulunması normal.

    En büyük travmayı bundan sonra uzayan yargı sürecinde yaşıyorlar. Bunu da mahkemeler yapıyor. Ben bu yargılamanın hakimini, savcısını bilmiyorum.

    Siz 7 ile 9 yaşında çocukları tekrar tekrar dinlerseniz hayatında büyük bir travmaya dönüşür.

    Pınar Hacıbektaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bu dosya ile ilgili çocukların tekrar ifadesinin alınması, en büyük sorun bu.

    Çocuklardan birinin konunun dışında bir şey söylemesi. Çocuklara farklı farklı, çapraz sorular soruluyor. Çocuklar gördüklerini ifade ederler. Kaç kez ifade alındı, bilmiyorum ama birçok kez mahkemeye çıkarılıyor. Hakim ve savcıların bir empati yapmalarını istiyorum. Siz bütün tereddütleri gidermek istediğiniz zaman kendilerini bir kez ifade edebilen çocuklar var. Bunu unutmayın. Burada bu dosyada en büyük sorun yargılamanın, uygulayıcının yapması gerekeni profesyonel anlamda eğitim almış hakim ve adli tıpçıların az olmasıdır.

        ELMALI DAVASI ANNE BABA TUTUKLANDI MI?

        Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor.

        Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye'nin konuştuğu çift Merve-Rahmi Akman, ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı.

        Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini öne sürerek, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını savundu.

        ELMALI DAVA MEKTUBU NEDİR?

        Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

        Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.

        Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

        G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

        BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KARARA İTİRAZ ETTİK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken kararın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği vurgulandı.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

            06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

            Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

            05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

            05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

            21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

            Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

            Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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            Elmalı Davası: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor
            Haberler Güncel Elmalı davası yeni gelişme var mı? Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı? Merve Akman ne dedi?