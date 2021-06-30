Elmalı davası yeni gelişme var mı? Elmalı davası son dakika anne baba tutuklandı mı? Merve Akman ne dedi?

Elmalı davası anne baba tutuklandı mı? Elmalı davası son dakika yeni gelişme var mı? Türkiye'nin sarsan davada anne Merve Akman'ın açıklamaları gündemin ilk sırasına oturdu. Merve Akman ayrıca sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Psikolog raporuna göre ifadelerin çocuklara ezberletildiğini, özellikle resimler çizdirildiğini öne sürdü. Peki; Elmalı davası anne baba tutuklandı mı?
ELMALI DAVASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ!
A Haber canlı yayınında Elmalı davası olayı ve mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak biz devlet olarak, toplum olarak bir tutum aldık. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Asıl olan uygulama... " dedi.
Hacıbektaşoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında bazı hakim ve savcıların yaptıkları bir hataya dikkat çekti, bu davada da benzer bir tutum sergilendiğini vurguladı. "İşin asıl aksayan yerini kaçırıyoruz" diyen Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:
Dosyaya tamamen hakim olmamakla birlikte çocukların ifadesi alınmış, daha sonra tahliye ile ilgili ifadeleri tekrar tekrar alındıktan sonra çocuk farklı bir ifadede bulunuyor. Çocuğun yaşı itibarıyla bu beyanda bulunması normal.
En büyük travmayı bundan sonra uzayan yargı sürecinde yaşıyorlar. Bunu da mahkemeler yapıyor. Ben bu yargılamanın hakimini, savcısını bilmiyorum.
Siz 7 ile 9 yaşında çocukları tekrar tekrar dinlerseniz hayatında büyük bir travmaya dönüşür.
Pınar Hacıbektaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu dosya ile ilgili çocukların tekrar ifadesinin alınması, en büyük sorun bu.
Çocuklardan birinin konunun dışında bir şey söylemesi. Çocuklara farklı farklı, çapraz sorular soruluyor. Çocuklar gördüklerini ifade ederler. Kaç kez ifade alındı, bilmiyorum ama birçok kez mahkemeye çıkarılıyor. Hakim ve savcıların bir empati yapmalarını istiyorum. Siz bütün tereddütleri gidermek istediğiniz zaman kendilerini bir kez ifade edebilen çocuklar var. Bunu unutmayın. Burada bu dosyada en büyük sorun yargılamanın, uygulayıcının yapması gerekeni profesyonel anlamda eğitim almış hakim ve adli tıpçıların az olmasıdır.